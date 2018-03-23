واستفاد كافاليرز من تفوقه 3-1 على بيستونز في سلسلة مواجهتهما هذا الموسم ليضمن التأهل.

ويحتل وصيف البطل في الموسم الماضي المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 42 فوزا و29 هزيمة خلف تورونتو رابتورز المتصدر وبوسطن سيلتيكس.

وحقق روكتس فوزه السابع على التوالي ليقطع خطوة كبيرة نحو ضمان صدارة القسم الغربي إذ يتفوق بخمسة انتصارات على غولدن ستيت وريورزحامل اللقب.

وأحرز جيمس هاردن عشر نقاط في الوقت الإضافي من مجموع 21 نقطة له في المباراة ليقود روكتس للانتصار.

وأصبح كيمبا ووكر أول لاعب يسجل 45 نقطة على الأقل في 28 دقيقة أو أقل منذ بدء الاعتماد على زمن 24 ثانية للهجمة عندما قاد تشارلوت هورنتس للفوز 140-79 على ممفيس غريزليز.

وأنهى ووكر المباراة برصيد 46 نقطة من بينهم 35 نقطة في الشوط الأول.

وهذه هي سادس أسوأ هزيمة في تاريخ دوري المحترفين.

وفاز نيو اورليانز بليكانز 128-125 على لوس انجليس ليكرز ليحقق انتصاره الرابع ويقترب خطوة أخرى من الأدوار الإقصائية.

ويحتل بليكانز المركز الرابع في القسم الغربي برصيد 44 فوزاو27 هزيمة.

وتغلب فيلادلفيا سيفنتي سيكرز 118-98 على اورلاندو ماجيك ويوتاجاز 119-112 على دالاس مافريكس.