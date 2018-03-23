وقال سامباولي في مؤتمر صحافي عشية المباراة التي تأتي ضمن الاستعدادات الأرجنتينية لخوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، إن "ميسي حاليا في قمة نضجه، مدرك للمسؤولية الملقاة على عاتقه والتي يمكنه غرسها في باقي أعضاء المنتخب".

أضاف أن المنتخب الأرجنتيني "هو منتخب ميسي أكثر منه منتخبي"، متابعا أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات "وصل متعبا جدا، لكن وجوده يقوي الجميع".

وعلى رغم ان ميسي (30 عاما) أحرز كلاعب غالبية الألقاب الممكنة على مستوى الأندية، إلا أن نجاحه على المستوى الفردي لم ينعكس على المنتخب بالصورة التي يأمل بها الأرجنتينيون. ويتوقع على نطاق واسع أن يكون مونديال 2018، بمثابة الفرصة الأخيرة لميسي لقيادة بلاده إلى لقب عالمي ثالث بعد 1978 و1986.

في المقابل، أكد سامباولي أن الأرجنتين التي تتدرب في إنجلترا منذ الاثنين الماضي "مرشحة للفوز" بلقب ثالث عندما تخوض نهائيات كأس العالم في روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو، علما أن مسيرتها في التصفيات الأميركية الجنوبية لم تكن سهلة.