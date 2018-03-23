وقال الاتحاد المغربي في بيان أن لو غريت أعرب عن "دعم فرنسا وشركائها، لملف ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم لسنة 2026، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده " الخميس مع لقجع في مقر الاتحاد الفرنسي للعبة.

ونقل البيان عن لوغريت تأكيده "أن فرنسا ستدعم بقوة الملف المغربي لاستضافة بطولة العالم لسنة 2026، لما يتوفر عليه من مميزات وخصائص"، بينما أكد لقجع أن المغرب "استجاب لجميع شروط" الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتقدم المغرب للمرة الخامسة، بترشيحه لاستضافة العرس الكروي العالمي، سعيا لنيل شرف الاستضافة للمرة الأولى في تاريخه والثانية على مستوى القارة الأفريقية، بعد جنوب افريقيا في 2010.

ويتنافس الملف المغربي مع ملف ترشيح مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لاستضافة مونديال 2026، وهو الأول الذي سيقام بمشاركة 48 منتخبا، بدلا من 32.

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن البلد المضيف لمونديال 2026، بموجب تصويت تشارك فيه للمرة الأولى كل الدول الأعضاء في الفيفا (بدلا من اللجنة التنفيذية كما جرت العادة سابقا)، في 13 حزيران/يونيو المقبل، عشية انطلاق منافسات نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.