وطرد موتا في الدقيقة 16 من المباراة ضد أنجيه قبل ثمانية أيام بعدما دعس بقدمه على صدر المدافع رومان توماس. وغاب موتا (35 عاما) عن المباراة الأخيرة ضد نيس الأحد الماضي بيد أن الرابطة مددت العقوبة الى 3 مباريات.

ويسعى سان جرمان إلى لقبه الخامس على التوالي في كأس الرابطة.

كما يغيب موتا عن المباراة ضد سانت إتيان في 6 نيسان/أبريل المقبل في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري المحلي.