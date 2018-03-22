وسجل مهاجم توتنهام السابق أهدافه في الدقائق 3 و21 و62، وأضاف سام فوكس هدفين في الدقيقتين 38 و58، وهاري ويلسون في الدقيقة 45.

ورفع بيل رصيده إلى 29 هدفا مع منتخب ويلز، متخطيا نجم ليفربول الإنجليزي السابق، إيان راش، صاحب الرقم القياسي السابق بـ28 هدفا.

وتأتي المباراة ضمن دورة دولية تستضيفها الصين، حيث تلتقي ويلز في مباراتها النهائية الاثنين مع الفائز من مباراة الجمعة بين منتخبي جمهورية التشيك والأوروغواي.

ووحده منتخب الأورغواي من المنتخبات الأربعة حجز بطاقته إلى مونديال 2018 في روسيا، وسيخوض النهائيات ضمن المجموعة الأولى على جانب منتخبات الدولة المضيفة والسعودية ومصر.