وسيكون المران مفتوحا أمام الجماهير وسيجذب بولت، صاحب الرقم القياسي العالمي في سباقي 100 و200 متر والذي اعتزل العام الماضي، أنظار الجميع.

ويتوقع دورتموند، الذي ترعاه بوما وهي نفس شركة الملابس والمستلزمات الرياضية التي ترعى بولت، حضورا جماهيريا كبيرا خلال الحصة التدريبية، ونبه النادي مشجعيه بوجود أماكن محددة لهم.

وأعلن بولت (31 عاما) الفائز بثماني ميداليات ذهبية وعاشق كرة القدم، عزمه التدريب مع دورتموند في يناير الماضي، وأكد الخميس مشاركته في المران.

وقال عبر تويتر: "بروسيا دورتموند. استعدوا ليوم الجمعة".

ويشجع بولت فريق مانشستر يونايتد، وقال مازحا بعد مباراة خيرية الخميس إنه يتمنى أن يتسبب ظهوره مع دورتموند في توقيع عقد مع "الشياطين الحمر".