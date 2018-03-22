وانتقل جيرو لصفوف تشلسي، جار أرسنال في لندن، مقابل 21 مليون يورو، في سوق انتقالات الشتاء، فيما تعاقد "المدفعجية" مع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في نفس الفترة.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس"، أكد فينغر أن جيرو لم يرغب في الرحيل، وأنه "رجل أرسنال، لكن مشواره الاحترافي تطلب هذه النقلة".

وشبه فينغر رحيل جيرو برحيل زميله في الفريق ثيو والكوت، الذي غادر في نفس الفترة لإيفرتون الإنجليزي.

وقال فينغر: "غادر لنفس السبب الذي دفع ثيو والكوت للمغادرة، لم يرغبا بالرحيل لكنهما تصرفا بعقلانية من أجل وضعهما".

ولم يلعب جيرو ووالكوت كثيرا هذا الموسم تحت قيادة فينغر، فقررا البحث عن فرص أخرى للعب، خاصة قبل انطلاق المونديال في الصيف، حيث يطمح كلاهما بتمثيل منتخبي فرنسا وإنجلترا على التوالي.