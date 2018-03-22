وخلال مقابلة تلفزيونية بمناسبة الترويج لفيلمها الجديد A Wrinkle in Time، أجابت أوبرا وينفري عن سؤال المذيعة الأرجنتينية باربي سايمونز، حول النصيحة التي تقدمها لليونيل ميسي قبل مونديال روسيا.

وقالت وينفري: "اذهب لأعماق نفسك، وهناك ستجد القوة في داخلك. عليك أن تكون محارباً يا ميسي"، بحسب ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.

ويتواجد ميسي حالياً مع منتخب بلاده في معسكر إعدادي لكأس العالم، حيث سيخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الإيطالي، الجمعة، بينما يواجه المنتخب الإسباني يوم الثلاثاء المقبل.