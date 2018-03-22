وانطلق الرواد الثلاثة، الأميركيان درو فوستل وريتشارد أرنولد، والروسي أوليغ أرتيمييف، على متن صاروخ "سويوز" متجهين إلى المحطة العائمة على ارتفاع 400 ألف متر عن سطح الأرض، في رحلة تستغرق يومين.

ولا يعد النجم الحقيقي لهذه المهمة أيا من الرواد الخبراء في الرحلات الفضائية، بل كرة القدم التي اصطحبوها معهم، وهي كرة "تيلستار 18" التي ستستخدم في نهائيات كأس العالم هذا الصيف.

وقال الرائد الروسي قبل انطلاقه من الأرض: "سنأخذ معنا هذه الكرة، ربما تكون هي الكرة المستخدمة في المباراة الأولى".

وسيبقى الرواد في المحطة 5 أشهر، لكن الكرة ستعود إلى الأرض بعد أقل من أسبوعين مع الرائد الروسي أنتون سكابليروف، الذي شارفت مهمته في المحطة على نهايتها.

وكشفت شركة أديداس الألمانية عن كرة "تيلستار 18" العام الماضي، وأعلنت أنها الكرة الرسمية لمونديال 2018.

وتشبه الكرة هذا العام كثيرا كرة قدم كأس العالم 1970 و 1974 الكلاسيكية، التي تميزت بالمخمسات السوداء والبيضاء، وأصبحت الشكل الأشهر لكرة القدم.