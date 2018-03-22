وشاركت وليامز التي غابت منذ مطلع 2017 نحو 15 شهرا عن الملاعب بداعي الحمل ثم إنجاب طفلتها الأولى، ببطاقة دعوة، لكنها خسرت في ثاني مشاركة لها على التوالي بعد خروجها أمام شقيقتها الكبرى فينوس في الدور الثالث من إنديان ويلز.

بدورها، تتابع أوساكا (20 عاما) صعودها القوي، وذلك بعد تتويجها المفاجئ الأحد الماضي في بطولة إنديان ويلز، وهي تلتقي في الدور المقبل الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الرابعة.

ورفضت وليامز الحديث للصحافيين بعد خسارتها، ما قد يعرضها لغرامة بقيمة ألف دولار أميركي من قبل رابطة المحترفات.

ونشرت اللاعبة البالغة 36 عاما بيانا بعد ساعة ونصف قالت فيه: "كل دورة تشكل لي فهما إضافيا لما يجب تحسينه للوصول إلى أعلى مستوياتي".