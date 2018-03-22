وقطع كافاليرز، وصيف البطل في الموسم الماضي، خطوة كبيرة نحو ضمان التأهل للأدوار الإقصائية، إذ يحتاج إلى فوزين من آخر 11 مباراة.

ويحتل كافاليرز المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 42 فوزا و29 هزيمة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي.

وأحرز جيمس، الملك بالملك، 35 نقطة، ومرر 17 كرة حاسمة، ولم يفقد الكرة نهائيا في المباراة، وأضاف زميله كيفن لاف 23 نقطة.

واكتفى كايل لوري بتسجيل 24 نقطة لرابتورز.

وظلت المباراة متكافئة إلى أن وسع رابتورز الفارق في نهاية الربع الثاني إلى 15 نقطة.

وحافظ متصدر القسم الشرقي على تقدمه قبل أن ينتفض كافاليرز في نهاية الربع الثالث، ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة.

وأحرز جورج هيل ثلاث نقاط ليمنح صاحب الأرض التقدم 115-114 للمرة الأولى منذ الربع الثاني وتبادل الفريقان التقدم حتى نجح جيمس في تسجيل نقطتين، ولم ينظر كافاليرز خلفه بعد ذلك ليحقق الفوز.

وأصبح دوايت هاوارد أول لاعب يسجل 30 نقطة ويستحوذ على 30 كرة مرتدة على الأقل في مباراة واحدة في 8 سنوات عندما قاد تشارلوت هورنتس للفوز 111-105 على بروكلين نتس.

وأحرز هاوارد 32 نقطة بالإضافة إلى استحواذه على 30 كرة مرتدة، ليحافظ هورنتس على آماله الضئيلة في بلوغ الأدوار الإقصائية.