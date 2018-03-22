وأضاف المصدر أن المحققين فتحوا تحقيقا مبدئيا دون الإشارة إلى جريمة أو مخالفة بعينها، وذلك بحسب ما أوردت "رويترز".

وباع سيلفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا السابق النادي في أبريل 2017 مقابل 740 مليون يورو، وتنحى عن رئاسة النادي، وهو منصب شغله لأكثر من 30 عاما.

وقال المصدر إن شرطة الجرائم المالية في إيطاليا أشارت في تقرير لها في يناير الماضي إلى جانب يثير الريبة في هذه الصفقة.