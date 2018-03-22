وحتى الآن لم يتم الانتهاء من تجهيز أرضيه ملعب الاستاد، الذي سيستضيف بعد 3 أشهر مباراة كوستاريكا وصربيا في المجموعة المونديالية الخامسة.

وواجهت أعمال البناء في ستاد سامارا، وهو واحد من 12 ملعبا ستقام عليها مباريات المونديال هذا العام، العديد من المشاكل في الأشهر الأخيرة ما وضع السلطات تحت ضغط شديد لتسليم ملعب جاهز لاستضافة الحدث.

وقال كولن سميث مدير المسابقات في الفيفا للصحفيين بمقر الاستاد "خلال تنفيذ المشروع تحدثنا عند وجود تأخير ولا يزال التأخير مستمرا. هناك الكثير من التقدم والكثير من العمل المطلوب أيضا".

وأضاف سميث أن "الدعم والالتزام الكامل" من السلطات الروسية والشركة المسؤولة عن المشروع كان ضروريا لإتمام التجهيزات بنهاية أبريل كما كان مخططا في البداية.

ونقلت "رويترز" عن مدير المسابقات قوله: "كنا نتوقع تقدما أكبر في هذا الصدد، لكن من المهم لنا اتمام التجهيزات في الموعد المحدد، وبعدها يمكننا استخدام الاستاد".

وسيستضيف الاستاد مباريات بدور المجموعات ومنها مواجهة بين روسيا صاحبة الضيافة وأوروغواي بجانب مباراة في دور 16 وأخرى بدور الثمانية.

وأقرت الشركة المسؤولة عن أعمال البناء في أغسطس الماضي بوجود تأخير 30 يوما عن الجدول المحدد.

وتستضيف روسيا النهائيات في 12 ملعبا داخل 11 مدينة منها موسكو وسان بطرسبرغ وكازان وسوتشي.