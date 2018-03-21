وصرح غريزمان: "سيتم اختيار أو تحديد مستقبلي قبل كأس العالم. بالتأكيد قبل. لقد قلت ذلك إلى النادي (الإسباني). قلت ذلك أيضا إلى شقيقتي (مود التي ترعى مصالحه). لذلك لا يوجد أي قلق بهذا الشأن".

ونقلت "فرانس برس" عن نجم أتلتيكو مدريد قوله: "هل انتهت مرحلة مع أتلتيكو؟ كلا، لا أعتقد ذلك. لقد واجهت بداية صعبة هذا الموسم، لكني الآن في حال جيدة. وضعي جيد في مدريد، والأمور تتقدم مع النادي".

وتابع: "أريد الفوز بلقب، وفي الوقت الراهن، أرى أن ذلك ممكن مع أتلتيكو، وهناك أمور كثيرة علي أن اتعلمها مع المدرب دييغو سيميوني".

ويدافع غريزمان عن ألوان أتلتيكو منذ عام 2014، بعدما بدأ مسيرته الاحترافية مع ريال سوسييداد، واعتبر الصيف الماضي أن ثمة احتمال لانتقاله إلى مانشستر يونايتد، قبل أن يمدد عقده مع نادي العاصمة الإسبانية حتى 2022.