واستدعى المدرب، يواكيم لوف، للمباراتين الوديتين ضد إسبانيا، الجمعة، في دوسلدورف، والبرازيل، الثلاثاء، المقبل في برلين، معظم العناصر التي ستذهب إلى روسيا للدفاع عن اللقب، باستثناء نوير الذي أصيب بكسر في قدمه في أبريل 2017، وتجددت الإصابة في أغسطس بعد خوضه 4 مباريات.

وزار حارس مرمى المنتخب وبايرن ميونخ، الثلاثاء، المنتخب الذي هو قائده رسميا، ولم يعرف بعد موعد عودته إلى الملاعب.

وقال بيرهوف: "مستمر في تفاؤلي، وهو كذلك. لن نضعه (نوير) تحت الضغط، ويعود إليه وإلى الأطباء معرفة عبء العمل الذي يستطيع تحمله".

من جانبه، قال لاعب الوسط توماس مولر، زميل نوير في بايرن ميونيخ، "ليأخذ الوقت الذي يحتاجه. ترك لدي انطباعا جيدا. هناك عدة أشهر وسنرى بعدها. حسب معرفتي بمانو (مانويل)، لا يجب إخراجه من الحسابات".

ونقلت "فرانس برس" عن مولر قوله: "من الطبيعي أن نناقش حالته، لكني أعتقد بأنه سيتعافى".

وعن احتمال استعادة نوير، الذي سيبلغ الـ 32 من عمره الاثنين المقبل، مستواه السابق بعد هذه الفترة الطويلة من التوقف.

بدا بيرهوف مطمئنا، وقال: "أعتقد بأنه من خلال التمرينات المكثفة، يجب أن يتمكن أفضل حارس في العالم وبشكل سريع من استعادة وتيرة الأداء المطلوبة في المنافسات".

وفي غياب نوير، اختبر لوف عدة حراس للمرمى، لكنه استقر على أن يكون حارس برشلونة الإسباني مارك-أندريه تير شتيغن الأساسي، لا سيما بعد أن فرض نفسه في كأس القارات الصيف الماضي وساهم بقيادة ألمانيا إلى اللقب.