وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن طاقم نادي مانشستر يونايتد تفاجأ بسلوكيات "كئيبة" و"تتسم بالعزلة" من النجم التشيلي في مقر تدريبات النادي، مثل تناول الطعام وحيدا في كافتيريا النادي.

وقال مصدر داخلي للصحيفة، إن سانشيز يبدو كأنه "نادم" على الانضمام لمانشستر يونايتد.

وقال المصدر: "يبدو وكأنه لا يريد التواجد هنا. الأمر كله لا يبدو صحيحا، ويظهر سانشيز كأنه فتى ضائع. الأمر مشابه لما حصل مع دي ماريا".

وسبق للأرجنتيني أنخيل دي ماريا خوض تجربة فاشلة مع "الشياطين الحمر" قبل أعوام عدة، قادما من ريال مدريد الإسباني.

وظهر سانشيز بشكل مخيب للآمال في أول شهرين له مع النادي، ولم يستطع تكرار تألقه المعهود مع ناديه السابق أرسنال.