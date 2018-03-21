وقلص تريل بليزرز الفارق إلى نقطة واحدة 101-100 قبل خمس دقائق من النهاية، لكن روكتس متصدر القسم الغربي، الذي ضمن التأهل للأدوار الإقصائية سجل 3 رميات ثلاثية ليحافظ على تفوقه.

وأنهى جيمس هاردن لاعب روكتس، أحد أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب هذا الموسم، المباراة مسجلا 42 نقطة، وأضاف زميله كريس بول 22نقطة.

فيما اكتفى الثنائي داميان ليلارد وسي.جيه مكلوم بتسجيل 28 نقطة لتريل بليزرز، الذي يحتل المركز الثالث في القسم الغربي، برصيد 44 فوزا و26 هزيمة.

وأحرز ماركوس موريس رمية ثلاثية قبل 1.2 ثانية من النهاية، ليقود بوسطن سيلتيكس للفوز 100-99 على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وبدا أن ثاندر سيفوز عندما تقدم 99-94 قبل 12.7 ثانية من النهاية، لكن تيري روزير سجل رمية ثلاثية لصاحب الأرض ليقلص الفارق إلى نقطتين.

وأهدر كارميلو انطوني رميتين حرتين لثاندر قبل 8.4 ثانية من النهاية، لتنتقل الهجمة إلى سيلتيكس، المتأهل للأدوار الإقصائية، ليضيف موريس 3 نقاط منحت فريقه الفوز.

ويحتل سيلتيكس المركز الثاني في القسم الشرقي برصيد 48 فوزا و23 هزيمة، فيما ما زال ثاندر، صاحب المركز الرابع في القسم الغربي، ينافس من أجل حصد بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية.