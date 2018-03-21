وذكر مدير البطولة، غي فورجيه، في باريس "ستبلغ قيمة الجوائز تحديدا 39.197 مليون يورو هذه السنة (...) بلغت نسبة الزيادة 10 بالمئة تقريبا لمسابقتي الفردي مقارنة مع العام الماضي".

وعلى غرار العام الماضي، أراد المنظمون التركيز على الأدوار التمهيدية والمبكرة بحسب فورجيه. وسينال الخاسر في الدور الأول 40 ألف يورو أي أكثر بـ5 آلاف يورو من 2017.