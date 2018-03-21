أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت بطولة رولان غاروس الفرنسية للتنس، رفع قيمة جوائز الفائز والفائزة في فردي الرجال والسيدات، بـ2.2 مليون يورو، بزيادة قدرها 100 ألف يورو مقارنة بنسخة عام 2017، وهو ما يرفع قيمة جوائز الدورة إلى 39.197 مليون يورو.
وذكر مدير البطولة، غي فورجيه، في باريس "ستبلغ قيمة الجوائز تحديدا 39.197 مليون يورو هذه السنة (...) بلغت نسبة الزيادة 10 بالمئة تقريبا لمسابقتي الفردي مقارنة مع العام الماضي".
وعلى غرار العام الماضي، أراد المنظمون التركيز على الأدوار التمهيدية والمبكرة بحسب فورجيه. وسينال الخاسر في الدور الأول 40 ألف يورو أي أكثر بـ5 آلاف يورو من 2017.