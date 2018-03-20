ونشرت الصحيفة، التي تتخذ من روما مقرا لها، نسخة من خطاب مفتوح أرسلته إلى غوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة اعترضت فيه على أسعار التذاكر المخصصة لمشجعي روما المتوجهين لمشاهدة المباراة في كامب نو في الرابع من أبريل المقبل، والتي يتوقع أن تبدأ من 90 يورو (110.3 دولارات).

ونقلت رويترز عن الخطاب "إذا استمر الوضع على هذا النحو فإن تشجيع فرق كرة القدم سيصبح نوعا من الرفاهية لكثير من الجماهير".

وتابع الخطاب: "لقد أظهرتم صورة رائعة داخل وخارج الملعب. ونحن ندعو برشلونة أن يكرر هذا مرة أخرى لأنه أكبر من مجرد ناد لكرة القدم. نحن على ثقة وأمل في أن النادي سيضع ما قلناه نصب عينيه وستكون هذه هي أفضل"لعبة" أداها النادي على الإطلاق".

واندلعت حرب أسعار بين مانشستر يونايتد وإشبيلية في وقت سابق هذا العام بشأن تذاكر مواجهتي دور الستة عشر بينهما في دوري الأبطال، بعدما باع إشبيلية تذاكر مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضه لمشجعي الفريق الإنجليزي بمبلغ يتراوح بين 89 و133 جنيها إسترلينيا (125 إلى 186 دولارا).

ورد مانشستر يونايتد بتعويض جماهيره التي اشترت تذاكر مباراة الذهاب حيث أعاد اليها 35 جنيها إسترلينيا وفرض على جماهير إشبيلية دفع نفس المبلغ في مباراة العودة في أولد ترافورد.