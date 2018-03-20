وتضاف ذهبيات الثلاثاء الليبية الأربع، إلى 3 ذهبيات سابقة للفريق الليبي في منافسات ألعاب القوى.

وأحرز نجم الفريق علاء الفراوي، الثلاثاء، ميداليتين ذهبيتين في سباقي 100 متر و200 متر، فيما تمكن زميله في الفريق حازم موسى من الفوز بذهبية سباق 400 متر.

وتابع الفريق إنجازاته، حيث تمكن من إحراز الذهب في الفئة 3 من سباق 4×100 متر تتابع الذي شارك به الفراوي أيضا، بزمن قدره 50.89 ثانية.

وبرز الفراوي باعتباره النجم الأكثر تميزا في الفريق، بفضل قدراته البدنية وأسلوبه في الجري وحتى حضوره، وقال الحضور إنه يمتلك صفات مشابهة للعداء العالمي يوسين بولت أسرع رجل في العالم.

وحقق الفراوي أسرع الأزمنة في سباقي 100 متر و200 متر خلال هذا الأسبوع بين جميع الفئات، وهما 12.46 ثانية و25.03 ثانية على التوالي.

وفي تعليق له بعد الفوز بسباق 200 متر صباح الثلاثاء، قال الفراوي: "أنا فخور للغاية بإحراز الميدالية الذهبية. لقد كانت فترة الإعداد جيدة، وأشعر الآن بالجاهزية للمشاركة في الألعاب العالمية العام المقبل".

وبعد الإنجاز الرائع الذي حققه الفريق خلال هذا الأسبوع، فإن الفراوي وكامل أعضاء فريق ليبيا للعدو يستعدون للعودة للمشاركة في الألعاب العالمية التي تستضيفها أبوظبي العام المقبل، باعتبارهم من أقوى الفرق المرشحة للفوز.