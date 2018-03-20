وينتهي عقد الحارس البلجيكي مع تشلسي بنهاية الموسم المقبل، ورغم تقديم النادي اللندني عرضا لتجديد التعاقد فإن كورتوا صاحب الـ 25 عاما يسعى للعودة إلى الدوري الإسباني.

ونقلت صحيفة "إكسبرس" البريطانية عن مصادر صحفية إسبانية، قولها إن كورتوا طالب إدارة النادي الملكي باتخاذ قرار سريع، حتى يتمكن من تحديد مستقبله.

ويسعى ريال مدريد إلى التعاقد مع حارس مرمى قوي، ولا يزال دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي الهدف الأول للفريق.

لكن مع تمسك "الشياطين الحمر" بالحارس الإسباني الدولي، فإن بطل أوروبا يحضر لخطة بديلة بضم كورتوا، الحارس السابق لجاره أتلتيكو مدريد.