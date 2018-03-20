وأجلس المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، النجم الفرنسي على دكة البدلاء كثيرا هذا الموسم، فيما تكثر الإشاعات عن رغبة نيمار بالرحيل عن فريقه باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال بوغبا في تصريحات لمحطة "تايسي سبورتس" إن نيمار هو "تعريف المتعة على أرض الملعب"، وأنه يحلم باللعب بجواره يوما ما.

وأضاف بوغبا: "عندما تقول نيمار في أي مكان في العالم، الكل يعرف من هو وماذا يعمل".

ويبقى على الجماهير انتظار إلى ما بعد كأس العالم لمعرفة ما إذا سيلعب كلا النجمين جنبا إلى جنب، في حال انتقال أحدهما لفريق الآخر، خاصة وسط الاضطرابات التي تحيط كلاهما.