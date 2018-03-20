ونقلت فرانس برس عن "الدون" "لا زلت أعتقد بأنه ليس هناك لاعب أفضل مني، في كل حال على أرضية الملعب".

وأضاف في كلمة تشجيعية للاعبين البرتغاليين "يجب أن نواصل الاعتقاد بأننا الأفضل. لكنني لا أزال أعتقد بأنه لا يوجد أفضل مني. مهما يقال، عليك دائما أن تكون كبيرا".

وتابع أفضل لاعب في العالم لعام 2017، بحسب تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البرتغالية "لقد عشت عاما من الحلم سواء على الصعيد الشخصي، أو الجماعي".

وأوضح: "العام الماضي كان تاريخيا في ريال مدريد لأنني فزت بخمسة ألقاب وفزت بالكرة الذهبية، وجائزة أفضل لاعب التي يمنحها فيفا".

وأكد رونالدو "على المستوى الشخصي، حطمت أيضا رقما قياسيا" في عام 2017، بعدما رزق بثلاثة أطفال، مشيرا إلى "أنني بدأت اعتاد على التسجيل داخل وخارج الملعب".

وفي نوفمبر الماضي، رزق رونالدو بابنته ألانا مارتينا، هي مولوده الأول مع صديقته جورجينا رودريغيز.

صاحب الـ33 ربيعا، أب أيضا للتوأم ايفا وماتيو اللذين ولدا في يونيو الماضي، وطفل اسمه كريستيانو رونالدو يبلغ من العمر 7 سنوات من أم بديلة.