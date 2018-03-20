ونشرت صحيفة "ماركا" قائمة بأبرز أسماء "سقطات مورينيو" من النجوم الذين تخلى عنهم خلال مسيرته، واستطاعوا أن يعودوا للواجهة مع مدربين آخرين.

وهنا أبرز أسماء هذه القائمة:

محمد صلاح (ليفربول)

هداف الدوري الإنجليزي الممتاز الحالي محمد صلاح، قضى عاما كاملا تحت إشراف مورينيو في تشلسي بين عامي 2014 و2015، خاض خلالها 19 مباراة في جميع المسابقات، أغلبها كاحتياطي، قبل أن تتم إعارته إلى فيورنتينا الإيطالي.

النجم المصري أصبح أبرز نجوم الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما يتصدر هدافي الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

لم يلعب دي بروين سوى 3 مباريات رسمية مع مورينيو، الذي لم يمنح أبدا الفرصة الكاملة للنجم البلجيكي الشاب. دي بروين انتقل في 2014 لفولفسبرغ الألماني مقابل 22 مليون يورو فقط، وحصل بعدها على جائزة أفض لاعب في الدوري الألماني.

واليوم يقود دي بروين مانشستر سيتي بموسم استثنائي في الدوري الإنجليزي، كما يرشحه الكثيرون لإحراز جائزة أفضل لاعب في الدوري.

داني كارفاخال (ريال مدريد)

لم يؤمن "سبيشيال وان"، أو المدرب الاستثنائي كما يطلق على مورينيو، بقدرات المدافع الإسباني أثناء تدريبه لريال مدريد بين 2010 و2013، فأعاره إلى نادي باير ليفركوزن في الدوري الألماني.

كارفاخال عاد بعدها لريال مدريد، وأحرز مع الفريق 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا، وبات اليوم من الأعمدة الرئيسية للنادي الملكي ولمنتخب إسبانيا.

ليوناردو بونوتشي (ميلان)

لم يقتنع المدرب البرتغالي بقدرات المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي أثناء تدريبه لإنتر ميلانو بين 2008 و2010، فأعاره لفرق في الدرجة الثانية، قبل أن يتخلى عنه نهائيا لصالح جنوه.

بونوتشي انتقل ليوفنتوس في 2010، وأصبح بعدها أفضل مدافع في إيطاليا، وفقا للعديد من الخبراء. كما كان بونوتشي من العناصر الرئيسية لستة ألقاب دوري متتالية أحرزها يوفنتوس بين 2012 و2017.

روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد)

المهاجم البلجيكي لوكاكو كان مهمشا في تشلسي مع مورينيو، الذي لم يعتقد أن موهبته كانت كافية وقتها، فأعاره إلى إيفرتون، حيث تألق وأصبح من الأسماء الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصيف الماضي، مورينيو قرر العودة للعملاق البلجيكي، فأنفق أكثر من 90 مليون يورو للحصول على خدماته مع فريقه الحالي مانشستر يونايتد.

فيليبي لويس (أتلتكو مدريد)

بعد موسم استثنائي للمدافع البرازيلي فيليبي لويس مع أتلتكو مدريد في 2014، تعاقد مورينيو معه، آملا بتكرار هذا التميز بصفوف تشلسي.

لكن مورينيو لم يستطع إخراج أفضل ما عند لويس، وسرعان ما بات صديقا لدكة البدلاء.

لويس عاد بعد عام للنسيان إلى فريقه السابق أتلتيكو، وعاد معه للتألق وصلابة الأداء، مما جعله من أفضل مدافعي الدوري الإسباني اليوم.