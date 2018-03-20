ويتصدر صلاح السباق على لقب الحذاء الذهبي لأفضل الهدافين في بطولات الدوري في أوروبا، متقدما على ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، وينفرد بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفا، بفارق أربعة أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير أقرب منافسيه.

وسجل صلاح 36 هدفا وصنع 12 هدفا في 41 مباراة بكل المسابقات خلال موسمه الأول مع ليفربول.

وقال فيرمينو بعدما تعرض لسؤال حول شعوره بأي ضغوط لمعادلة مسيرة زميله "لا على الإطلاق. لدينا تفاهم رائع جدا في ليفربول".

وأضاف "يتحدث كثيرون عن قوة هجومنا الذي يضم أيضا (ساديو) ماني، لكننا نملك فريقا يضم الكثير من اللاعبين المؤثرين في الهجوم".

"يجب أن نفكر بشكل جماعي. كلما زاد عدد اللاعبين المسجلين للأهداف كان الأمر أفضل. ليفربول هو المستفيد من ذلك الموقف".

وسجل فيرمينو 23 هدفا هذا الموسم في كل المسابقات مقابل 14 هدفا لزميله السنغالي ماني، ويتصدر ليفربول قائمة الفرق المسجلة للأهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، برصيد 28 هدفا.

كما أن ليفربول يملك ثاني أقوى هجوم في الدوري الإنجليزي برصيد 73 هدفا، خلف مانشستر سيتي المتصدر.

وسيلعب ليفربول، ثالث الدوري الإنجليزي، مع غريمه سيتي في مواجهة مرتقبة بدور الثمانية لدوري الأبطال الشهر المقبل.

وقال فيرمينو إن انتقال مواطنه فيليب كوتينيو إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية دفع ليفربول إلى تغيير طريقة لعبه وأصبحت غير متوقعة بشكل أكبر.

وسيلعب ليفربول في ضيافة كريستال بالاس في الدوري يوم 31 مارس الجاري.