ويخوض مهاجم برشلونة الإسباني المونديال الرابع له في روسيا، بعد 2006 و2010 و2014، علما أنه لعب نهائي النسخة الأخيرة الذي خسره "راقصو التانغو" أمام ألمانيا صفر-1.

وقال ميسي، الذي سيتم عامه الحادي والثلاثين بعد 10 أيام من انطلاق المونديال، في مقابلة مع محطة "تلفزيون أميركا" الأرجنتينية: "صحيح أننا نؤمن أن قائمة لاعبينا ستلعب معا آخر بطولة كبيرة".

وتابع: "بلغنا 3 مباريات نهائية (كأس العالم 2014 وكوبا أميركا 2015 و2016)، لكننا لم نفر بأي منها، ومن الواضح أن المستقبل يعتمد على النتائج وإحساس اللاعبين. قيلت أشياء كثيرة عنا وطرحت أسئلة كثيرة، وإذا لم نفز هذا الصيف فإن عددا كبيرا من اللاعبين سيكونون مطالبين بالرحيل".

وأضاف أفضل لاعب كرة قدم في العالم 5 مرات: "من الرائع أن ترى الناس يتمنون لي وللفريق كأس عالم ممتازا، وأن كثيرين يريدون رؤيتي أحمل الكأس".

ورغم تألقه مع النادي الكتالوني وحصوله على كافة الألقاب الممكنة، فشل "البرغوث" الأرجنتيني في الفوز بلقب كبير مع منتخب بلاده.

ويعتقد كثيرون أن إخفاقات ميسي المتكررة مع الأرجنتين نقطة سلبية في مسيرته، مقارنة بمواطنه دييغو مارادونا الذي قاد المنتخب للتتويج بكأس العالم 1986 في المكسيك.