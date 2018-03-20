واستغل لاماركوس أولدريدج لاعب سبيرز إصابة منافسه درايموند غرين صاحب الأداء الدفاعي القوي ليسجل 18 نقطة، من أصل 33 نقطة له في اللقاء، خلال الربع الأخير، ليقود فريقه للفوز.

وأصيب غرين في الربع الثاني وخضع لفحوص أظهرت معاناته من إصابة تبدو سيئة، ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

والتحق غرين بذلك بقائمة الغائبين عن وريورز ستيفن كوري وكلاي طومسون وكيفن دورانت.

ونجح وريورز في تحقيق انتفاضة رغم ذلك، وعوّض تأخره بفارق 16 نقطة، ليتقدم 63-61 خلال الربع الأخير.

ووسع نيك يانغ الفارق إلى 4 نقاط لوريورز قبل أن يسجل أولدريدج 11 نقطة متتالية ليمنح سبيرز التفوق 72-65 قبل حوالي 7 دقائق من النهاية.

وتصدر أولدريدج قائمة متابعي الكرات المرتدة برصيد 12 كرة، وساهم بشكل مؤثر في تحقيق سبيرز فوزه الرابع على التوالي.

وهذا أقل عدد من النقاط يسجله وريورز خلال الموسم الجاري.