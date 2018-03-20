والطائرة ستخصص لنقل منتخب مصر إلى معسكراته الخارجية قبل الانتقال للمشاركة في مباريات مونديال روسيا، في يونيو المقبل.

وتظهر على الطائرة صورة اللاعب محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، وعصام الحضري حارس المنتخب والمحترف بصفوف التعاون السعودي، ومحمود تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي

كما تظهر صورة المدير الفني للمنتخب، الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وستسافر بعثة المنتخب المصري، الثلاثاء، إلى سويسرا للمشاركة في مباراتين وديتين استعدادا للمونديال، الأولى في 23 مارس أمام البرتغال، والثانية في 27 من مارس أمام اليونان.

يذكر أن المنتخب المصري يقع ضمن المجموعة الأولى في مباريات كأس العالم، بجانب منتخبات روسيا صاحب الأرض، وأوروغواي، والسعودية.