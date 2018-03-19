وقال صلاح في تصريحات صحيفة لموقع "في الجول": "ماذا سأفعل إذا سجلت هدفا في كأس العالم؟ سأرفع قميصا عليه صورة مجدي عبد الغني ".



ومجدي عبد الغني هو صاحب هدف مصر الوحيد في كأس العالم 1990، ورغم أن عبد الرحمن فوزي سجل هدفين لمصر في كأس العالم 1934، لكن هدف عبد الغني هو الوحيد يوجد له تسجيل مصور.



واعتاد عبد الغني أن يحتفل بمرور عدة سنوات على تسجيله ذلك الهدف اليتيم كل فترة، مما أثار موجة من التعليقات الطريفة في مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان منتخب مصر قد تأهل لكأس العالم 2018 في روسيا بعد غياب 28 عاما عن المشاركة في البطولة الأكبر في العالم.



ولعب محمد صلاح دورا بارزا في التأهل، وكان أيضا صاحب هدفي منتخب مصر في مباراة التأهل أمام الكونغو في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم.



ووقع منتخب مصر في المجموعة الأولى لكأس العالم رفقة منتخبات روسيا، السعودية وأوروغواي.