والبيتشيشي هي جائزة سنوية تقدم من قبل صحيفة "ماركا" الإسبانية، لأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الدوري الإسباني.

وذكر الصحفي الإسباني هوسيه رامون دي لا مورينا، إن رونالدو راهن زملاءه على أنه قادر على اقتناص الجائزة من ميسي عندما كان فارق الأهداف بينهما 11 هدفا لصالح الأخير.

ومنذ ذلك الحين، أحرز رونالدو 21 هدفا بينما أحرز ميسي 13، ليتقلص الفارق بينهما إلى 3 أهداف فقط.