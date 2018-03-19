وكانت تقارير إعلامية بريطانية قد قالت إن نيمار، بدأ مفاوضات مع ناديه للحصول على زيادة في الراتب، من 750 ألف يورو أسبوعيا، إلى 1,3 مليون يورو.

ونفى تقرير لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، صحة هذه التقارير، معتمدا على معلومات من مصدر في سان جرمان.

ولا يزال الغموض يحيط بمستقبل نيمار مع النادي الفرنسي، خاصة بعد أن ذكرت تقارير أنه يسعى لترك النادي في فترة لانتقالات الصيفية، وأن نادي ريال مدريد الإسباني يسعى لضمه إلى صفوفه.

وكان نيمار قد انتقل إلى سان جرمان من نادي برشلونة الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وهي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.