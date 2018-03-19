وسجل داميان ليلارد 23 نقطة وأضاف سي.جيه مكولوم 21 نقطة لصالح تريل بليزرز. وهذه أطول سلسلة انتصارات يحققها بورتلاند منذ فوزه في 13 مباراة متتالية في موسم 2007-2008.

وأحرز لو وليامز 30 نقطة لصالح كليبرز الذي خسر للمرة الثالثة على التوالي.

وسجل جيمس هاردن ثلاثية في الدقيقة الأخيرة ليفوز هيوستونروكتس 129-120 على مينيسوتا تيمبروولفز.

وعوض تيمبروولفز تأخره بفارق 25 نقطة ليقلص الفارق إلى 115-110بعد أن سجل كارل-أنطوني تاونز نقطتين مع تبقي أربع دقائق على النهاية.

ورد روكتس في الوقت المناسب واستحوذ كلينت كابيلا على كرة مرتدة قبل أن يمرر إلى تريفور أريزا ليسجل ثلاثية.

وفاز نيو أو رليانز بليكانز 108-89 على بوسطن سيلتيكس بعدما سجل له أنطوني ديفيز 34 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة.

وتغلب أوكلاهوما سيتي ثاندر 125-122 على تورونتو رابتورز ليضع حدا لفوزه في 11 مباراة متتالية. وحقق راسل وستبروك ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة 23 هذا الموسم إذ سجل 37 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة ومرر 14 كرة حاسمة.