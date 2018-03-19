المباراة شهدت تسجيل النجم البرتغالي، الحاصل على الكرة الذهبية 5 مرات، الهاتريك رقم 50 خلال مسيرته الكروية سواء مع النادي أو مع المنتخب، وفقا لحساب "أوبتا" الإحصائي المتخصص على تويتر.

رونالدو سجل 44 هاتريك مع ريال مدريد، و5 مع منتخب البرتغال، وهاتريك وحيد خلال فترته في مان يونايتد.

أما من حيث البطولات فأحرز رونالدو 34 هاتريك في الدوري الإسباني، و7 في دوري أبطال أوروبا، و4 في تصفيات كأس العالم، و2 في كأس الملك بإسبانيا، ومرة وحيدة في كل من البريميرليغ وكأس العالم للأندية وتصفيات بطولة أمم أوروبا.