وأصبحت اللاعبة اليابانية غير المصنفة البالغ عمرها 20 عاما أصغر بطلة في إنديان ويلز منذ آنا إيفانوفيتش قبل عقد من الزمن. وخسرت أوساكا مجموعة واحدة في البطولة.

وتفوقت أوساكا على ماريا شارابوفا وكارولينا بليسكوفا المصنفة الخامسة ثم سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا في الدور قبل النهائي في طريقها نحو اللقب.

وقالت أوساكا التي خاضت المباراة النهائية الثانية فقط في مشوارها بعد الخسارة في نهائي في طوكيو عام 2016 "إذا بذلت الكثير من الجهد يمكن اللعب بشكل رائع.

"إذا وثقت في نفسك يمكنك أن تحقق الفوز".

وارتكبت أوساكا عدة أخطاء سهلة في البداية قبل أن تتألق وتفوز بخمسة أشواط متتالية بعد التعادل 3-3 في المجموعة الأولى.

وكانت أوساكا متقدمة 5-2 في المجموعة الثانية قبل أن تحسم الانتصار بضربة خلفية قوية لتنهي اللقاء بعد 70 دقيقة أمام منافستها الروسية البالغ عمرها 20 عاما أيضا.

ولم تتمكن اللاعبة الروسية في المقابل من الظهور بمستواها وربما تكون شعرت بالإرهاق بعد الفوز في قبل النهائي على فينوس وليامز.

وستتقدم أوساكا إلى المركز 22 في التصنيف العالمي وهو أفضل مركز لها خلال مشوارها عند إعلان الترتيب الجديد الاثنين.