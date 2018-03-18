أبو ظبي - سكاي نيوز عربية خرج الزمالك من الدور الـ32 في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بخسارته بركلات الترجيح 3-4 أمام ضيفه ولايتا ديشا الإثيوبي المغمور، بعد فوزه عليه في الإياب 2-1، الأحد، على استاد السلام.
وكان الزمالك خسر بنتيجة مماثلة في الذهاب، فاحتكم الفريقان لركلات الترجيح مباشرة بدون لعب وقت إضافي بموجب قوانين المسابقة، لم تصب نتيجتها في مصلحة الفريق القاهري.
وسجل أحمد مدبولى (45+1 من ركلة جزاء، و48) هدفي الزمالك، وعبد الصمد علي (52) هدف ولايتا ديشا.
وخرج أيضا اتحاد بن قردان التونسي، رغم فوزه على ضيفه كارا برازافيل الكونغولي 3-1، وذلك لخسارته ذهابا صفر-3.
ولم يكن الاتحاد الليبي أفضل حالا من الزمالك، وخرج بركلات الترجيح 2-3 على يد مضيفه أكوا يونايتد النيجيري، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بفوز صاحب الأرض 1-صفر، وهي نفس نتيجة الذهاب لصالح الفريق الليبي.