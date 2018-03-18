وكان الزمالك خسر بنتيجة مماثلة في الذهاب، فاحتكم الفريقان لركلات الترجيح مباشرة بدون لعب وقت إضافي بموجب قوانين المسابقة، لم تصب نتيجتها في مصلحة الفريق القاهري.

وسجل أحمد مدبولى (45+1 من ركلة جزاء، و48) هدفي الزمالك، وعبد الصمد علي (52) هدف ولايتا ديشا.

وخرج أيضا اتحاد بن قردان التونسي، رغم فوزه على ضيفه كارا برازافيل الكونغولي 3-1، وذلك لخسارته ذهابا صفر-3.

ولم يكن الاتحاد الليبي أفضل حالا من الزمالك، وخرج بركلات الترجيح 2-3 على يد مضيفه أكوا يونايتد النيجيري، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بفوز صاحب الأرض 1-صفر، وهي نفس نتيجة الذهاب لصالح الفريق الليبي.