مؤخرا، انضم اللاعب ماركوس ألونسو ميندوزا إلى المنتخب الإسباني، ليلحق بذلك بوالده ماركوس ألونسو بينا الذي كان قد انضم إلى المنتخب في العام 1981، وجده ماركوس ألونسو إيماز (1955).

في الدول العربية، اشتهرت أسرة إمام المصرية، حيث لعب كل من الجد يحيى الحرية إمام مع المنتخب المصري لكرة القدم في العام 1948، وتبعه الأب حمادة إمام عام 1957، ثم الابن حازم إمام في العام 1988.

ومن العائلات الكروية الشهيرة في العالم، عائلة فورلان في أوروغواي، حيث شارك الجد خوان كارلوس كورازو ضمن المنتخب القومي للأورواغواي في العام 1928، في حين التحق الأب بابلو فورلان بالمنتخب الوطني عام 1966، أما الابن والابن دييغو فورلان فقد شارك مع المنتخب عام 2002.

يشار إلى أن أفراد العائلة الثلاثة حازوا على بطولة كأس أميركا الأول خوان كارلوس عام 1942 والثاني بابلو عام 1967 والابن دييغو عام 2011.

وفي المكسيك، اشتهرت أسرة خافيير هيرنانديز، حيث شارك الجد توماس بالكازار مع المنتخب عام 1954، بينما شارك ابنه خافيير هيرانانديز غوتيريز (الأب)، المعروف بلقب "شيشاريو"، عام 1986، بينما التحق الابن خافيير هيرنانديز بالكازار المعروف بلقبه "تشيشاريتو" بالمنتخب المكسيكي عام 2009.

أما في إيرلندا الشمالية، فكانت عائلة فيني ضمن نادي الأجيال الثلاثة، حيث شارك الجد جيمس 1947، ووارن الأب 1976، ووارن الابن 2002.