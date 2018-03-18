وافتتح آلان سان- مكسيمان التسجيل لنيس في الدقيقة 17، وأدرك الارجنتيني أنخل دي ماريا التعادل لسان جرمان بعد أربع دقائق، ثم انتظر الأخير حتى الدقيقة 82 لتسجيل هدف الفوز عبر البرازيلي داني الفيش.

وأقيمت مباراة الفريق الباريسي في وقت مبكر على غير العادة، وتحديدا في الساعة 12,00 بتوقيت غرينيتش، من أجل كسب متابعة أكثر من الجمهور الآسيوي.

واقترب سان جرمان من استعادة اللقب الذي انتزعه منه موناكو في الموسم الماضي، إذ ابتعد عنه بالذات بفارق 17 نقطة.

وخاض سان جرمان مباراة أكثر من موناكو فاز فيها الأسبوع الماضي على أنجيه 2-1، وهي مقدمة من المرحلة الحادية والثلاثين.

يذكر أن سان جرمان يفتقد مهاجمه البرازيلي نيمار، أغلى لاعب في العالم، الذي خضع قبل أسبوعين لعملية جراحية في القدم ستبعده على الأرجح حتى نهاية مايو.

ويركز سان جرمان اهتمامه على المسابقات المحلية بعد خروجه من دوري الأبطال، وهو يملك فرصة إحراز الثلاثية، إذ يخوض في 31 من الشهر الحالي نهائي كأس الرابطة ضد موناكو، ووصل إلى نصف نهائي كأس فرنسا.

وشن الإيطالي ماريو بالوتيلي، مهاجم نيس، هجوما لاذعا على باريس سان جرمان قبل المباراة بقوله للتلفزيون الفرنسي إن "الأموال تتيح شراء لاعبين كبار، لكن ليس فريقا".

وكان بالوتيلي، المثير للجدل، يتحدث عن خروج سان جرمان من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني بطل النسختين الماضيتين.

وتابع "من المؤسف دائما أن نرى فريقا كبيرا مثل باريس سان جرمان يخرج من دوري أبطال أوروبا، لكن ريال مدريد كان أفضل".

وأضاف "المال لا يصنع فريقا"، مؤكدا "بصراحة أنا لم أشاهد أي مباراة لسان جرمان هذا الموسم باستثناء مباراته الأخيرة ضد ريال مدريد. إنه لا يستحق الفوز فيها".

وأشار أيضا إلى أن سان جرمان من دون نيمار "ليس نفس الفريق. إنه واحد من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم".

ولم يستدع المدرب المؤقت لمنتخب إيطاليا لويجي دي بياجيو مهاجم نيس إلى تشكيلة المنتخب التي أعلنها السبت لخوض مباراتين وديتين ضد الارجنتين وإنجلترا.

ويلعب اليوم أيضا مرسيليا مع ليون في مباراة قمة، ومتز مع نانت، وسانت اتيان مع غانغان.