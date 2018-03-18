وقال رئيس لجنة ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026، مولاي حفيظ العلمي، إن المغرب اقترح على الاتحاد الدولي لكرة القدم 12 مدينة تضم 14 ملعبا، قد تتقلص في النهاية إلى 12.

والمدن هي: ورزازات - وجدة - تطوان - أكادير - طنجة - مكناس - الجديدة - فاس - الناظور - الدار البيضاء - الرباط - مراكش.

وذكر العلمي أن من شأن هذه المنشآت العصرية، التي تتميز بهندسة فريدة، وتستجيب لشروط ومعايير الفيفا، أن تترك إرثا يتلائم بشكل كبير مع احتياجات وخصوصيات كل مدينة، مشيرا إلى أن اختيار المدن، التي تقع جميعها على بعد أقل من 550 كيلومترا من الدار البيضاء وترتبط بشكل مثالي في ما يخص وسائل النقل، سيوفر أفضل الظروف للاعبين والمشجعين، كما سيحد من تأثير الكربون.

هذا وأكد أن الأمور لم تحسم بعد، في إشارة إلى المنافسة مع الملف المشترك (الأميركي –الكندي- المكسيكي)، الذي تم تقديمه بشكل رسمي، مبرزا أنه يتجنب التطرق و الخوض فيه له طبقا للقوانين المحددة من قبل الاتحاد الدولي للعبة.

ووصف العلمي المدة المتبقية لغاية 13 يونيو القادم، تاريخ الإعلان عن البلد الذي سيحظى بشرف استضافة المونديال، بأنها كافية لإقناع 207 جامعة وطنية المدعوة للتصويت.