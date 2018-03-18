ورفع يوفنتوس الذي يحارب على ثلاث جبهات ويستعد لمواجهة ريال مدريد الإسباني في أبرز مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، رصيده إلى 75 نقطة بفارق 5 نقاط عن نابولي الثاني.

وبات بمقدور الفريق الجنوبي الذي خسر 5 نقاط في آخر مباراتين، تقليص الفارق إلى نقطتين الأحد عندما يستقبل جنوى الثالث عشر.

وبرغم أن سبال يملك ثالث أسوأ دفاع في "سيري أ"، عجز الهدافان الأرجنتينيان غونزالو هيغواين وباولو ديبالا عن الوصول إلى شباكه ومنح فريقهما فوزه الثالث عشر على التوالي، علما بأن يوفنتوس يملك أقوى هجوم في الدوري (67 هدفا مقابل 66 للاتسيو و62 لنابولي).

وبحال عدم تعرض نابولي الباحث عن لقب أول في الدوري منذ 1990 حين توج به أيام الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، لأي نتيجة مفاجئة، يتوقع أن تكون نهاية الموسم حامية، إذ يلتقي يوفنتوس في 22 نيسان/أبريل، ويخوض غريمه مباراتين صعبتين خارج أرضه ضد إنتر وروما.