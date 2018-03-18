وأكد فيدرر مرة أخرى أنه في قمة عطائه رغم وصوله إلى عامه السادس والثلاثين، محققا فوزه السابع عشر من أصل 17 مباراة خاضها في 2018، متفوقا بفارق فوز على أفضل بداية موسم له عام 2006.

وجدد فيدرر، الفائز هذا الموسم بلقب بطولة أستراليا المفتوحة ودورة روتردام التي سمحت له بأن يصبح أكبر لاعب يتربع على صدارة تصنيف المحترفين، تفوقه على تسوريتش الذي تواجه مع السويسري مرة واحدة سابقا وكانت في الدور ذاته لدورة دبي عام 2015.

وسيخوض فيدرر نهائي دورة إنديان ويلز في مشاركته الرابعة على التوالي (خسر في 2014 و2015 أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش وفاز في 2017 على مواطنه ستانيسلاس فافرينكا) وللمرة الثامنة في مسيرته، على أمل إحراز لقبها للمرة السادسة بعد أعوام 2004 و2005 و2006 و2012 و2017، ورفع رصيده الى 28 لقبا في دورات الماسترز.

ويتشارك فيدرر حاليا الرقم القياسي بعدد ألقاب هذه الدورة مع ديوكوفيتش الذي ودع نسخة هذا العام بعد مباراة واحدة بخسارته في الدور الثاني أمام الياباني المغمور تارو دانيال.

ويلتقي السويسري، الفائز خلال مسيرته الأسطورية بـ97 لقبا، بينها 20 في بطولات الغراند سلام، في النهائي مع الفائز من مواجهة الكندي ميلوس راونيش والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو السادس.