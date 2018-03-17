وسجل الدنماركي كريستيان إريكسن الهدف الأول للفريق بعد 11 دقيقة، وسجل إيريك لاميلا الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، وعاد إريسكن للتهديف في الشوط الثاني، وفق "رويترز".

ويخفف الانتصار من تأثير غياب مهاجم النادي هاري كين الذي أصيب الأسبوع الماضي خلال مواجهة بورنموث في الدوري الممتاز، ويواجه كين هداف توتنهام خطر الغياب لعدة أسابيع بعد إصابة في الكاحل.

وبلغ توتنهام الدور قبل النهائي للموسم الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ 1982 رغم أنه خسر في هذا الدور جميع مبارياته السبع منذ حصد اللقب في 1991.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الذي رغم عمله المذهل لم يحصد أي بطولة مع الفريق حتى الآن :"نحن في الدور قبل النهائي. ويمبلي ينتظر ونستحق ذلك. بالتأكيد عندما تسجل مبكرا تصبح الأمور أسهل للسيطرة على المباراة"