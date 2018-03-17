وعكس العرض الاحتفالي، الذي يشارك فيه عدد من أبرز الرياضيين الإماراتيين، من ضمنهم أعضاء من الأولمبياد الخاص الإماراتي، قصة أبوظبي والتاريخ الإماراتي العريق، الذي يؤكد أهمية ترسيخ القيم الإنسانية.

وجرى استلهام تصميم شعار دورة الألعاب الإقليمية والعالمية للأولمبياد الخاص من التقاليد الشعبية لنسج سعف النخيل، ويعبر عن التماسك والاتحاد اللذين تمثلهما دورة الألعاب، كما يؤكد مساعي أبوظبي لنشر روح التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع كافة.

وتفتح دورة الألعاب الإقليمية التاسعة أبوابها لكل أفراد المجتمع حتى يحضروا مجاناً، ومن المتوقع أن يحضر قرابة 25 ألف متفرج، لتشجيع الفرق المشاركة في الحدث.

ويشارك أكثر من ألف رياضي من 31 دولة، في الدورة التي تمثل أكبر حدث رياضي، يقام قبل تنظيم دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019.

ويخوض لاعبون منافسات 16 رياضة في ثمانية مواقع مختلفة هي: أدنيك، ومدينة زايد الرياضية، وحلبة مرسى ياس، وجامعة نيويورك أبوظبي، ونادي الضباط، ومبادلة أرينا، ونادي الجزيرة الرياضي، ونادي الفرسان.