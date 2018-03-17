وتحدث فالفيردي، الذي تسلم مهمة الإشراف على برشلونة عقب نهاية الموسم الماضي خلفا للويس إنريكي، عن نفسه وعن لاعبيه، قائلا: "لا نفكر بهذا الأمر، نحن نرى أننا لم نفز بأي شيء حتى الآن. حتى اللحظة لا نملك أي شيء، لكن هناك إمكانيات ونريد استغلالها إلى أقصى حدود".

وتابع عشية لقاء فريقه السابق أتلتيك بلباو في المرحلة 29 من الدوري المحلي: "عندما تنظر بعيدا فأنت تخاطر بعدم رؤيتك الصخرة الموجودة أمامك".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق 8 نقاط عن ملاحقه أتلتيكو مدريد، كما وصل إلى نهائي الكأس حيث يواجه إشبيلية في 21 أبريل المقبل، ويتواجد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيلتقي روما الإيطالي.

وكان بيب غوارديولا وإنريكي، سلفا فالفيردي، نجحا في تحقيق ثلاثية في موسمهما الأول كمدربين للفريق الكتالوني.

وعندما سئل فالفيردي عن إمكانية تكرار ما حصل مع الاثنين، أجاب: "أنا لا أؤمن بالنبوءات"، رافضا السير على خطى وسائل الإعلام الكتالونية التي كانت سعيدة بمواجهة روما في ربع نهائي دوري الأبطال لأنها تعتبره خصما في المتناول.

وقال فالفيردي في هذا الصدد: "إذا نظرنا إلى النتائج، فروما فاز 3-صفر (في دور المجموعات) على تشلسي، الفريق الذي سبب لنا الكثير من المتاعب (في ثمن النهائي)، كما أنهى روما مجموعته في الصدارة أمام تشلسي وأتلتيكو مدريد الذي يعتبر خصمنا الأساسي في الدوري الإسباني".

واعتبر أن "هذه الأمور تعطي فكرة عن قيمة روما"، مشيرا إلى أن الفريق "خصم معقد جدا بالنظر لفريقه، مساره، مدربه (أوزيبيو دي فرانشيسكو)، مونشي (المدير الرياضي الإسباني في النادي الإيطالي). هذا فريق سجل 3 أهداف في ستامفورد بريدج (3-3 ضد تشلسي)، ونحترمه كثيرا".