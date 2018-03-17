وأوضح المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي، السبت: "أمضيت 5 أعوام هناك (في يوفنتوس بين 1996 و2001). النادي كان مهما جدا بالنسبة لي ولمسيرتي كلاعب، لذا بالتأكيد هناك جانب حاضر دائما عند مواجهة يوفي. كنت أتمنى تفاديه للعديد من الأسباب".

وأضاف "زيزو": "الآن القرعة أتت بطريقة تجعلنا نواجه يوفنتوس، وعندما يحين هذا الموعد، سأكون مركزا على المباراة، كما كل اللاعبين".

وأكد زيدان أن ذكرياته مع نادي "السيدة العجوز" لن تكون حاضرة في المباراة، و"إن كنت أحتفظ لها بمكان في ذهني. لكن عندما يحين الموعد، لن نفكر سوى في المباراة".

وأمضى زيدان 5 أعوام في النادي الإيطالي قبل أن ينتقل منه إلى ريال مدريد عام 2001، حيث بقي حتى اعتزل اللعب عام 2006.

وبموجب قرعة الدور ربع النهائي التي أقيمت الخميس، سيتواجه الفريقان في تورينو ذهابا في الثالث من أبريل، على أن يقام الإياب في مدريد في 11 من الشهر ذاته.

ويسعى ريال للاحتفاظ باللقب الذي أحرزه في الموسمين الماضيين، بينما يحاول يوفنتوس إحراز لقبه الأول في المسابقة الأوروبية الأهم منذ 1996، علما أنه بلغ النهائي عامي 2015 و2017، وخسر أمام برشلونة الإسباني، وريال مدريد.