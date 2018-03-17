وفازت أوساكا، المصنفة 44 عالميا، على هاليب 6-3 و6-صفر، في مباراة استمرت 64 دقيقة.

وبعد الخسارة أقرت هاليب (26 عاما) بأنها لم تكن مستعدة بما يكفي ضد منافستها.

وقالت النجمة الرومانية: "لم أكن مستعدة. فقدت كرات كثيرة ولم أقدم المستوى الذي علي أن أقدمه (...) لا أجد الأعذار. كانت (أوساكا) أفضل مني. ببساطة لم أكن مستعدة ولعبت بشكل خاطئ".

في المقابل واصلت كاساتكينا تفوقها على المصنفات في هذه الدورة، وتغلبت على الأميركية المخضرمة فينوس وليامز. بنتيجة 6-4، 4-6، و7-5 في مباراة ماراثونية امتدت لنحو 3 ساعات.

واعتبرت كاساتكينا أن نهائي البطولة غير المتوقع، دليل على بروز جيل جديد من لاعبات التنس المحترفات، على حساب الأسماء الكبيرة التقليدية.