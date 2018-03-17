وتعرض مورينيو وفريقه الإنجليزي للهجوم من قبل الصحافة مؤخرا، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد إشبيلية الإسباني مساء الثلاثاء، بالخسارة 1-2 في "أولد ترافورد".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميرور"، لم يفصح مورينيو عن أسماء اللاعبين "المتخاذلين" الذين قصدهم بتصريحاته.

وقال مورينيو: "أستطيع القول إن (نيمانيا) ماتيتش و(روميلو) لوكاكو يقدمان مستويات طيبة منذ أول يوم هنا، لكني لن أفصح عن أسماء اللذين لا يقدمون المستويات الطيبة".

وأكد مورينيو أن "على لاعبي مانشستر يونايتد النضج وتحمل ضغوطات الخسارة، لأنها من مواصفات اللاعب الكبير".

ولم يسلم اللاعبون السابقون من انتقادات مورينيو، الذي أشار إلى أن كل الذين تركهم يرحلون عن مانشستر يونايتد فشلوا في الأندية الأخرى، مما "يثبت صحة قراراته السابقة".

وقال مورينيو: "كم لاعبا ترك مانشستر يونايتد الموسم الماضي؟ أين هم الآن؟ وكيف مستواهم؟".