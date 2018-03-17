وقال إنفانتينو بعد اجتماع لمجلس الفيفا في بوغوتا "بشأن العراق، قررنا اليوم أنه في المدن الثلاث التي اختبرنا فيها إقامة المباريات الودية لنحو عام، أربيل والبصرة وكربلاء، المباريات الدولية (الرسمية) ستتاح إقامتها في ما يتعلق بالفيفا".

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي أنه سيعود للمنظمين والاتحاد الآسيوي للعبة "أن يتخذوا قرارهم الخاص بهذا الشأن"، أي إقامة المباريات الدولية الرسمية في العراق، مضيفا "لكن بالنسبة إلى الفيفا، لا مشكلة".

وفي سياق متصل، أوضح إنفانتينو خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد اجتماع مجلس الفيفا، إلى أن الاتحاد الدولي لم يتجاوب مع طلب العراق بالسماح بإقامة مباريات ودية في بغداد.

وقال "لم يوافق المجلس على هذا الطلب بعد"، مشيرا إلى أن طلب السلطات العراقية أتى "متأخرا"، وأن مسألة إقامة مباريات دولية في العاصمة العراقية تحتاج إلى مزيد من الدرس.

وجاء قرار الفيفا عقب مباراة ودية ناجحة جمعت المنتخب العراقي بالمنتخب السعودي وأقيمت في ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة الرياضية، وشهدت تنظيماً وحضوراً جماهيرياً كبيرا.