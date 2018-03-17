واستفاد الوحدة من استخدام تقنية الفيديو مرتين في المباراة، ورفع رصيده في المركز الثاني إلى 40 نقطة مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة مع العين المتصدر الذي تنتظره مهمة صعبة السبت في ضيافة الجزيرة رغم الترتيب المتدني للأخير في المركز السادس (25 نقطة).

وتم استخدام التقنية لأول مرة في المباراة بعدما أمسك المدافع علي مصطفى مهاجم الوحدة، سيباستيان تيغالي الذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى، فارتفعت أولا البطاقة الصفراء قبل أن يتراجع عنها حكم اللقاء ويستبدلها بالحمراء ليلعب الإمارات بعشرة أفراد منذ الدقيقة 18.

وكانت تقنية الفيديو حاسمة أيضا في تسجيل الوحدة هدفه الأول بعد ركنية رفعها بالاشس دشودشاك وارتقى لها مراد باتنا برأسه، فأصابت القائم وارتدت إلى تيغالي المتربص الذي أعاد الكرة الى الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل ثم احتسبه بعد الاستعانة الفنية بالفيديو وذلك في الدقيقة 23 .

وسجل تيغالي هدف التعزيز للوحدة في الشوط الثاني من متابعة رأسية لعرضية طارق أحمد (64).

وقلص سيباستيان ساشا الفارق في وقت متأخر بعد كرة وصلته بطريق الخطأ من المدافع أحمد راشد أعادها مباشرة إلى شباك حارس الوحدة راشد علي (90).



