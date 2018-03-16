وجاء في بيان للمنظمين أن الأميركية جنيفر برادي ستحل محل شارابوفا الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، في ثاني دورات البريميير الالزامية بالنسبة إلى السيدات والتي تنطلق في 20 مارس الحالي.

وقالت شارابوفا "أنا آسفة حقا لأني انسحبت من إحدى الدورات المفضلة لدي، بسبب إصابة في ساعدي الأيسر"، مضيفة "سأقوم بكل ما في وسعي من أجل العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن".

وكانت شارابوفا قد خرجت الأسبوع الماضي من الدور الأول لدورة إنديان ويلز، أولى دورات البريميير، على يد اليابانية ناومي أوساكا، وكان خروجها المبكر سببا في التخلي عن خدمات مدربها الهولندي زفن غورنفيلد بعد أربع سنوات من التعاون.