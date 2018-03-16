وتسبب الخروج من دور الستة عشر لدوري الأبطال أمام إشبيلية الثلاثاء الماضي في انتقادات شديدة للمدرب البرتغالي الذي يخوض موسمه الثاني في أولد ترافورد.

وبدأ مورينيو مؤتمرا صحفيا، للحديث عن مواجهة برايتون آندهوف ألبيون في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي السبت، بالقول إنه تولى المسؤولية والفريق صاحب التاريخ العريق لا ينافس على أعلى المستويات.

وبدأ المدرب البرتغالي، الذي كان يقرأ ملاحظات من ورقة أمامه، غاضبا أثناء رصد نتائج يونايتد الأوروبية موسما تلو الآخر.

وبعدها ذكر مراكز الفريق في الدوري خلال السنوات الأخيرة وبدا منزعجا من تعليقات أشارت إلى أن طريقة لعبه لا تناسب "تاريخ" النادي.

وقال مورينيو "سبع سنوات مع أربعة مدربين مختلفين. مرة واحدة لم يتأهل الفريق إلى أوروبا وخرج مرتين من دور المجموعة والأفضل كان دور الثمانية. هذا هو إرث كرة القدم في النادي.

ونقلت رويترز عن مورينيو قوله "ولو تحدثنا عن الدوري الممتاز آخر فوز باللقب كان في موسم 2012-2013، وفي المواسم الأربعة التالية أنهى يونايتد الموسم في المراكز السابع والرابع ثم الخامس والسادس. أفضل نتيجة في اخر أربعة مواسم كان المركز الرابع".

واعترض مورينيو أيضا على ما تناقلته وسائل إعلام محلية عن أن مسؤولي النادي يشكون في أنهم اختاروا الشخص المناسب لهذه المهمة.

وقال المدرب السابق لتشيلسي وريال مدريد "الشيء الجيد بالنسبة لي والشعور المذهل لي أيضا أني متفق تمام مع ملاك النادي مثل السيد (إد) وودورد والسيد (ريتشارد) أرنولد. نحن متفقون على كل شيء. لذلك الحياة تسير بشكل جيد"

وأوضح "عندما أرحل المدرب القادم لمانشستر يونايتد سيجد هنا (روميلو) لوكاكو و(نيمانيا) ماتيتش وبالطبع (ديفيد) دي خيا لسنوات عديدة قادمة. سيجد لاعبين ممتازين وبعقلية مختلفة".